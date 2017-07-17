Таран пьяного на BMW, выпавшая пассажирка: хроника ДТП в Чувашии

Чебоксары, , 14:29 — REGNUM В Чувашии в эти выходные, 15−16 июля, произошло несколько крупных аварий. В ДТП в Яльчикском районе с участием бывшего полицейского погибли два пешехода — заведено уголовное дело. Вечером на подъезде к Чебоксарам нетрезвый водитель на BMW спровоцировал ДТП с участием пяти машин — в результате образовалась многокилометровая пробка. В Канашском районе авария унесла жизнь двоих человек, ещё трое ранены, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативную сводку ГИБДД Чувашии.

За прошедшие выходные дни, 14−16 июля, в республике произошло 25 ДТП, в которых пятеро погибли, ещё 35 получили травмы. В числе пострадавших — трое детей. Кроме того, произошло 149 мелких аварий. С участием нетрезвых водителей зарегистрировано шесть ДТП в них один человек погиб, еще 12 получили травмы. Автоинспекторы задержали 41 пьяного водителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 14 июля в Яльчикском районе произошла авария с участием полицейского. По данным регионального СУСК, подозреваемый, находясь за рулем «Шкоды Октавиа», сбил насмерть двух мужчин. Пострадавшим было 35 лет и 54 года, они проживали в одной из деревень Яльчикского района. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции уволен из органов внутренних дел и взят под стражу.

Читайте также: Полицейский в Чувашии бросил умирать на дороге двух сбитых пешеходов?

Утром 16 июля на трассе в Цивильском районе водитель «Форда Транзит» совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и вез рядом велосипед. В результате ДТП мужчина скончался на месте. Днем на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Цивильском районе из салона иномарки «Ситроен» на проезжую часть выпала пассажирка: женщина получила травмы и была госпитализирована.

Вечером 16 июля на западном подъезде к Чебоксарам нетрезвый водитель на BMW спровоцировал ДТП с участием пяти машин. В результате аварии пострадали 5 человек. По сообщениям очевидцев, образовалась многокилометровая пробка. Позже на этом же участке дороги произошло еще одно ДТП. По данным полиции, нетрезвый водитель при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с легковушкой, которая от удара съехала в кювет и опрокинулась. Ранен один человек.

«Ночью 17 июля на трассе в Канашском районе на встречной полосе столкнулись «Лада Гранта» и «Форд Фокус». В результате ДТП два пассажира иномарки скончались на месте, еще три человека получили травмы. Известно, что водитель «Лады» управлял транспортом в нетрезвом состоянии», — говорят в ГИБДД Чувашии.

Всего за 17 дней июля в 75 дорожных происшествиях погибли 10 человек, еще 95 получили различные травмы. Среди пострадавших — 12 детей.