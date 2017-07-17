17 военнослужащих Турции стали жертвами предполагаемой диверсии членов РПК

Анкара, , 14:25 — REGNUM

17 военнослужащих вооруженные силы Турции получили ранения в результате теракта совершенного членами Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Anadolu.

Такая информация указывается в заявлении, распространенном Оборонным ведомством страны. В нем отмечается, что пострадавшие доставлены в близлежащую больницу.

По данным армии Турции, инцидент произошел на юго-востоке страны, в городе Эсендере, расположенном в провинции Хаккяри. В этой расположенной на границе с Ираком и Ираном провинции наблюдается самая активная деятельность членов РПК, считающейся в Турции террористической организацией.

Напомним, насилие на юго-востоке Турции возобновилось в июле 2015 года, после того как было сорвано заключенное между официальной Анкарой и РПК мирное соглашение. С тех пор более 1,2 тыс. человек, в том числе мирных жителей и военнослужащих, стали жертвами противостояния РПК и турецких властей.

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