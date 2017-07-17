МИД РФ решительно осудил попытку обстрела посольства России в Дамаске

Москва, , 14:19 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ решительно осудило попытку минометного обстрела посольства России в Сирии, предпринятую боевиками 16 июля, говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

«Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена», — сообщает МИД РФ.

Дипломатическое ведомство также вновь призвало международное сообщество объединить усилия на основе права для «скорейшего искоренения опасного очага терроризма» как в Сирии, так и в целом в регионе.

Напомним, 16 июля боевики обстреляли посольство России в Дамаске, пострадавших и разрушений нет. Два минометных снаряда разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения.

Мины были предположительно выпущены террористами «Хейат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и «Фейлак Ар-Рахман» из контролируемого ими района Джобар (Дамаск).