Военные Пакистана убили двух индийцев, в том числе ребенка

Исламабад, , 14:21 — REGNUM Официальные лица в индийской части штата Кашмир заявили, что один солдат и ребенок были убиты, после того как вооруженные силы Пакистана открыли огонь на границе между государствами, сообщает 17 июля Associated Press.

Представитель вооруженных сил Индии подполковник Маниш Мехта заявил, что войска Пакистана открыли огонь из миномета и автоматического оружия по одному из секторов индийского Кашмира.

Минометный снаряд попал в бункер, ранив солдата, который впоследствии скончался от полученных ранений.

Мехта подчеркнул, что власти Пакистана нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное в 2003 году.

Как следствие, вооруженные силы Индии ответили симметричным образом, в результате два человека получили ранения.

По словам полиции, в соседнем районе погибла 8-летняя девочка, а ее мать получила ранение. Причиной трагедии стал снаряд, угодивший в их дом.

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