Мордовия вошла в топ-15 самых безопасных регионов России

Саранск, , 13:59 — REGNUM Мордовия вошла в число 15 самых безопасных регионов России. Показатель количества преступлений в расчете на 1 тыс. жителей в республике составляет 10,5, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

«На протяжении последних лет уровень преступности в республике остается одним из самых низких в стране. Заметны положительные тенденции по уменьшению числа преступлений, в том числе тяжких, а раскрываемость — одна из лучших в России. Это ключевой показатель качества работы силовых структур», — считает врио главы Мордовии Владимир Волков.

Несмотря на это, вызывают тревогу случаи мошенничества с использованием электронных технологий, отметил руководитель республики. Все чаще жертвами преступников становятся люди пожилого возраста, социально уязвимые слои населения. Также наши жители обеспокоены состоянием безопасности на дорогах, ростом ДТП с участием нетрезвых водителей, хамским поведением на дороге отдельных автовладельцев. Больших усилий требует раскрытие экономических и налоговых преступлений.

По мнению Волкова, ни в коем случае нельзя снижать темпы по противодействию коррупции, которая в современных условиях фактически считается потенциальной брешью в системе безопасности страны.

По информации авторов исследования о безопасности жизни в российских регионах, большую часть преступлений совершают лица без постоянной работы, без постоянных легальных источников доходов. Они прибегают к преступным способам добывания средств на свое существование.