Полицейский в Чувашии бросил умирать на дороге двух сбитых пешеходов?

Чебоксары, , 13:55 — REGNUM В Чувашии полицейский, с аварии с участием которого погибли два пешехода, мог оставить место ДТП. Об этом может свидетельствовать сводка ГИБДД республики. В настоящее время подозреваемый уволен из органов внутренних дел и арестован на время предварительного следствия, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Напомним, авария произошла 14 июля 2017 года в Яльчикском районе. По данным регионального СУСК, подозреваемый, находясь за рулем «Шкоды Октавиа», сбил насмерть двух мужчин. Пострадавшим было 35 лет и 54 года, они проживали в одной из деревень Яльчикского района.

«14 июля в 21:30 на автодороге «Комсомольское — Яльчики — Буинск» Яльчикского района водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Октавия», сбил двух мужчин, которые стояли возле мотоблока на краю проезжей части. Совершив наезд, водитель скрылся с места ДТП. Пешеходы от полученных травм скончались на месте», — уточняется в сводке ГИБДД Чувашии.

15 июля в отношении 27-летнего сотрудника межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский» региональное СУСК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). По результатам проведенного медицинского освидетельствования состояние опьянения у подозреваемого не установлено.

Следствие считает, что подозреваемый «не проявил должной бдительности и внимательности», «не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учёл дорожные и метеорологические условия, в том числе видимость в направлении движения.

Подозреваемый взят под стражу на два месяца на время предварительного следствия. Допрашиваются очевидцы аварии.

17 июля также стало известно о том, что по итогам служебной проверки, проведенной МВД по Чувашии, подозреваемый уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины. Также сложил полномочия начальник межмуниципального отдела министерства.

По данным ГИБДД Чувашии, за прошедшие выходные дни в республике произошло 25 ДТП, в которых пятеро человек погибли, еще 35 получили травмы. В числе пострадавших — трое детей. За три дня в дежурной части ГИБДД зафиксировано 11 столкновений, четыре наезда на пешеходов, три опрокидывания машин, два наезда на препятствия, сбиты четыре велосипедиста. Также произошло 149 мелких аварий. С участием нетрезвых водителей зарегистрировано шесть ДТП в них погиб один человек, еще 12 получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержан 41 водитель в нетрезвом состоянии.

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