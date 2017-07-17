Двое жителей села Раевка в ЛНР подорвалиись на растяжке у Северского Донца

Луганск, , 13:51 — REGNUM Двое жителей села Раевка Славяносербского района (ЛНР) погибли, подорвавшись на растяжке на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщил 17 июля начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС ЛНР подполковник службы гражданской защиты Олег Дрозденко.

«По данным Славяносербского РОВД МВД ЛНР, 15 июля около 20.30 подорвались на растяжке и погибли в районе реки Северский Донец жители села Раёвка: мужчина 1967 года рождения и женщина 1963 года рождения. По данному факту ведётся следствие», — рассказал он.

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В связи с участившимися случаями травматизма и гибели людей из-за неправильного обращения с взрывоопасными предметами МЧС ЛНР напоминает жителям республики основные правила безопасности при обнаружении опасных предметов.

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Ранее исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров, глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин сообщал, что саперы МЧС ЛНР за три года обнаружили на территории республики более семи тыс. взрывоопасных предметов. Он также отмечал, что саперы до сих пор находят растяжки, оставленные в 2014—2015 годах украинскими диверсионно-разведывательными группами. Также Иванушкин подчеркивал, что около пяти процентов сельскохозяйственных угодий республики остаются заминированными.