Оренбуржье: в пожаре погибла многодетная семья

Бузулук, Оренбургская область, , 13:42 — REGNUM В Оренбуржье утром 17 июля пожар погубил многодетную семью. В огне погибли двое взрослых и трое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС

Пожар произошёл в посёлке Колтубановском Бузулукского района. Горел частный жилой дом.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, в огне погибли 29-летний мужчина, 25-летняя женщина и дети в возрасте три года, год и две недели.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).