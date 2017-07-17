В Подмосковье ликвидирована крупная подпольная нарколаборатория

Красногорск, , 13:40 — REGNUM Деятельность преступной группы, специализировавшейся на незаконном производстве и сбыте синтетических наркотических средств, пресечена в России. Об этом сообщается в понедельник, 17 июля, на сайте Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

На первоначальном этапе операции из тайника, расположенного на территории Подмосковья, было изъято 36 кг наркотических средств. Сотрудниками спецслужб были задержаны двое уроженцев Екатеринбурга, которые планировали разделить партию для последующего незаконного сбыта.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен источник происхождения изъятых наркотиков — подпольная нарколаборатория в частном домовладении, расположенном в одном из сельских поселений Мособласти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при производстве очередной партии запрещенных веществ был задержан житель Татарии. У мужчины изъяли более 42 кг готового наркотика, 400 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химвещества.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Ведется следствие.