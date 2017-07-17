Взрыв в Турции: пострадали 17 военнослужащих

Анкара, , 13:23 — REGNUM На юго-востоке Турции в результате взрыва пострадали 17 военнослужащих. Об этом говорится в полученном РИА «Новости» сообщении Генштаба Турции.

Инцидент произошел в понедельник, 17 июля, в провинции Хаккари.

«При взрыве (…) самодельной бомбы во время проезда военного транспорта на шоссе около деревни Эсендере в районе Юксекова провинции Хаккари получили ранения 17 наших боевых товарищей, из них четверо получили тяжелые ранения, — говорится в сообщении. — Раненые госпитализированы».

В настоящее время турецкие силовики в данном районе проводят операцию по нейтрализации причастных к взрыву боевиков.

Отметим, что власти Турции уже возложили вину за атаку на представителей Рабочей партии Курдистана (РПК).