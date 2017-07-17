Мытищинцы жалуются на попытку навязать им управляющую компанию

Мытищи, Московская область, , 13:16 — REGNUM В городском округе Мытищи Московской области сотня жильцов двух многоквартирных домов, расположенных по улице Кадомцева и по проспекту Астрахова, провели сход, на который пригласили генерального директора управляющей компании «Новое Медведково» Максима Малярова. На встрече шла речь о рейдерском, по мнению людей, захвате домов другой управляющей компанией, УК ООО «Домжилсервис».

30 июня сотрудники «Домжилсервиса» вырезали замки на дверях технических помещений и с тех пор препятствуют деятельности управляющей компании, которую жильцы выбрали в ходе майских общих собраний, сообщают «Аргументы недели». «Собственники квартир написали письма в администрацию президента РФ, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, в Госжилинспекцию, в прокуратуру Московской области, МВД, Общероссийский народный фронт, главе Мытищ Виктору Азарову, — сообщил Маляров. — Они просят в срочном порядке вмешаться в ситуацию. Мы подали три жалобы в Федеральную антимонопольную службу, также написали иск в Арбитражный суд».

В суде представители «Нового Медведкова» намерены оспорить законность проведения конкурса по выбору управляющей компании, организованного администрацией Мытищ. Поводом для его проведения стали некие нарушения в ходе предыдущего голосования, о которых в Госжилинспекцию сообщил один из собственников. По мнению большинства опрошенных жильцов, подчеркивает издание, никаких нарушений при выборе ЭУК «Новое Медведково» не было, а конкурс организовали с целью привести к управлению домами компанию, которую поддерживают городские власти.

Жильцы сообщили «Аргументам недели», что с момента «захвата» технических помещений «Новое Медведково» не может оказывать услуги по содержанию жилфонда. В домах начали останавливаться лифты, не вовремя вывозится мусор, не проводится текущий ремонт имущества. В одном из домов начала протекать крыша, происходит затопление лифтовых шахт. Люди опасаются, что вскоре им начнут присылать двойные квитанции на оплату коммунальных услуг, что еще более запутает ситуацию.

«Сотрудники «Домжилсервиса» попросту не допускают «Новое Медведково» к исполнению своих обязанностей, которые они должны исполнять согласно договору с жителями, — заявил изданию один из жильцов. — Я боюсь, что дом останется в состоянии, когда за ним никто следить не будет. Пока длятся суды, здания могут зарасти грязью, плесенью, разворуют общедомовое имущество. Сейчас из-за сложившейся ситуации не работает никто».

У собственников есть претензии и к Госжилинспекции, которая, по их мнению, незаконно внесла «Домжилсервис» в реестр лицензий Московской области по управлению многоквартирными домами. Согласно приказу Минстроя от 25.12.2015 г. при рассмотрении заявления о включении в реестр необходима проверка заявления и документов в том числе и на предмет отсутствия судебных споров по вопросу определения лица, правомочного осуществлять управление многоквартирным домом. А поскольку в отношении «Домжилсервиса» подан иск в арбитражный суд, компанию нельзя было включать в реестр, считают в «Новом Медведково».

Больше всего жильцов беспокоит угроза остаться без воды и электричества, поскольку ресурсоснабжающие организации заключили договоры с УК «Новое Медведково». В условиях «двоевластия» многие собственники признаются, что перестали оплачивать коммунальные услуги до того момента, пока не подтвердится легитимность одной из УК. Если платежи будут задерживаться, поставщики коммунальных ресурсов вправе прекратить обеспечение домов. Ситуация усугубится, если проблема с управлением домами не будет решена до начала отопительного сезона.

По словам собственников жилья, администрация Мытищ пока не отреагировала на многочисленные обращения, под которыми стоят сотни подписей. Жильцы намерены писать в администрацию президента. Социальная напряженность в городе возрастает. Когда представители «Домжилсервиса» явились на встречу Максима Малярова с жителями, их встретили выкриками: «Позор!» и «Убирайтесь вон!», отмечают «Аргументы недели».

«Если «Домжилсервис» вдруг прав, то почему не пообщались с жителями на тему сложившейся ситуации? — задается вопросом собственник квартиры Александр. — Вместо этого просто срезали замки и захватили управление домом. А после этого во дворе домов дежурили люди, которые рекомендовали жителям отстраниться от всех разбирательств и поиска правды, а иначе у них будут проблемы».