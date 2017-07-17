То ливни, то пожары: аномальное воронежское лето

Воронеж, , 13:15 — REGNUM IV класс — высокая степень пожарной опасности — установился на территории Лискинского, Острогожского, Каменского районов Воронежской области 17 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кроме того, на территории Борисоглебска, а также 16 районов области установлен третий класс пожарной опасности (средняя степень).

Низкая степень пожарной опасности пока сохраняется на территории Воронежа, Нововоронежа, а также 12 районов области.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, на этой неделе, с 17 июля на территории региона должна постепенно установиться сухая и солнечная погода — к 21 июля в регионе обещают уже до +26 градусов по шкале Цельсия и отсутствие дождей.

Лето в этом году в Воронежской области, как и на территории всего Центрального федерального округа, отличается большим количеством осадков и не слишком летней температурой. Последняя неделя ознаменовалась практически ежедневными ливнями и грозами — в Воронеже непогода 13 и 14 июля привела к заторам на дорогах, упали десятки деревьев, у некоторых зданий была повреждена кровля. Отдельной критики в очередной раз удостоились городские власти: ливневки даже в центре города (не говоря уже об окраинах Воронежа) просто не справлялись с количеством обрушившейся воды, улицы города на некоторое время превратились в бурные реки.

Между тем, МЧС предупреждает: с 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим: запрещен въезд в хвойные леса, действует запрещение на разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах. Нарушителям грозит штраф от 2 000 до 4 000 рублей для частных лиц; для должностных лиц размер штрафа составляет от 15 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.

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