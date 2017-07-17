Нижегородца выбросили в окно, чтобы завладеть его квартирой

Нижний Новгород, , 13:02 — REGNUM В Нижегородской области обезврежена преступная группа, занимавшаяся похищением и убийствами людей ради их квартир. В состав группы входили 7 человек, трое из которых — сотрудники полиции. Все пострадавшие имели алкогольную зависимость.

Как сообщилив СК РФ, летом 2014 года участники группы незаконно отобрали у 56-летнего мужчины право собственности на его квартиру. Родственники потерпевшего, обнаружив преступление, заявили о совершенном в полицию, а самого бывшего собственника поместили в наркологическую клинику.

Узнав об этом, преступники отыскали потерпевшего и выбросили его из окна больницы, сымитировав самоубийство.

Всего с 2014 по август 2016 года участники сообщества совершили ряд преступлений, в результате которых у семерых граждан похищены квартиры. При этом, трое потерпевших убиты, двое — похищены.

В отношении участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»), ч. 3 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения»).

В настоящее время двое полицейских из органов внутренних дел уволены, один — отстранен от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2017 года в Перми вынесен приговор 38-летнему мужчине, обвиняемому в серии мошенничеств и подделке документов. Для преступных махинаций он привлёк девять граждан.

В августе 2014 года один из соучастников по поддельному паспорту заключил фиктивный договор купли-продажи квартиры. В результате жилое помещение, без ведома законного владельца, продано за 4,6 млн рублей.

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