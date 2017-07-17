Под Петербургом третий день ищут девочку, пропавшую после ссоры с матерью

Всеволожск, Ленинградская область, , 13:04 — REGNUM В Ленинградской области ведутся поиски 12-летней школьницы, ушедшей утром 15 июля после конфликта с матерью и бабушкой из дома во Всеволожском районе. Об этом сегодня, 17 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

С заявлением об уходе ребёнка из дома по улице Заозерная в поселке Кузьмоловский в правоохранительные органы в тот же день обратилась мать девочки.

По предварительным данным, школьница поздно вернулась домой и была наказана взрослыми лишением прогулок, что и стало причиной конфликта девочки с матерью и бабушкой. Утром в субботу девочка вышла в магазин за мороженым и не вернулась.

«С собой у неё был мобильный телефон, но на звонки она не отвечает. Мать сразу же обратилась в полицию. Семья неполная, но благополучная, на учете нигде не стоит. Предполагаем, что девочка, переночевала у кого-то дома. Скорее всего, ребенок так показал свой характер. Надеемся, в ближайшее время её местоположение будет установлено», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Поиски места нахождения ребенка осуществляется совместно с сотрудниками полиции и добровольцами. Опрашиваются лица из круга общения девочки. Предположительно, несовершеннолетняя может находиться у кого-либо из друзей.

Приметы ребенка: на вид 13−14 лет, рост 165 см, светлые волосы, короткая стрижка, глаза серые. Была одета: черная кофта с капюшоном, черные лосины, кроссовки бледно-розовые, черный рюкзак.

Следователем также проведен осмотр места проживания ребенка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Всех кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по номерам: 02, 8 (81 370) 20−889.