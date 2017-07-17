Пациент одной из больниц Ижевска погиб после падения из окна 5 этажа

Ижевск, , 12:51 — REGNUM Пациент одной из больниц Ижевска погиб после падения из окна пятого этажа. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Удмуртии.

В ходе проверки установлено, что мужчина находился на лечении. 14 июля он выпал из окна и в последствии скончался. Проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники больницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, неделей ранее мужчина выпал из окна второго этажа больницы в Оренбурге, пострадавший отделался переломом ноги.

Также в начале июля в Астрахани из окна третьего этажа больницы выпал 89-летний пациент. С множественными травмами он был госпитализирован.