В Свердловской области увеличилось число пострадавших от клещей

Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM На Урале по состоянию на 17 июля число пострадавших от присасывания клещей свердловчан составило 27 тыс. 083 человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Данный показатель на 8% больше по отношению к аналогичному периоду 2016 года, но находится на уровне среднемноголетних данных. При этом число госпитализированных в больницы свердловчан с предварительным диагнозом клещевой энцефалит снизилось в 1,2 раза в сравнении с 2016 годом и составляет 227 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Свердловской области зафиксировано два случая летального исхода от клещевого энцефалита. В обоих случаях погибшие не были привиты и не обращались после укуса в травмпункт для профилактической инъекции иммуноглобулина.

Отметим, что в 2016 году случаев летального исхода от клещевого энцефалита в Свердловской области зафиксировано не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области — вторая смерть от энцефалита