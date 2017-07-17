Под Саратовом поезд сбил мужчину

Саратов, , 12:56 — REGNUM Проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования мужчины на перегоне станции Татищево-Курдюм Приволжской железной дороги. Как сообщили ИА REGNUM в Южном следственного управления на транспорте СКР, мужчина был сбит поездом № 86 «Москва-Махачкала».

По версии следствия, 14 июля в 13:30 минут на 824 км перегона станции Татищево-Курдюм, в черте деревни Ильиновка Татищевского района Саратовской области, составом пассажирского поезда поездом № 86 сообщением «Москва-Махачкала» был смертельно травмирован 49-летний мужчина. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на железнодорожной станции Багаевка 29 мая 2017 года грузовой поезд травмировал мужчину. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда на 35-летнего жителя Саратова избежать не удалось. По информации ГУ МВД региона, с места происшествия пострадавший ушел, а позже обратился в больницу в Саратове, куда и был госпитализирован с различными травмами.

«Основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Оградите себя и своих близких от трагических случайностей, помните, что железная дорога — зона повышенной опасности», — прокомментировали в Приволжском ЛУ МВД на транспорте.

В Саратовской области 14 мая текущего года на перегоне между станциями Казаковка — Сенная был смертельно травмирован 40-летний житель региона. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте.

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