Из-за пожара в Черногории около 300 человек вынуждены были покинуть дома

Подгорица, , 12:36 — REGNUM Мощный пожар, вспыхнувший в Черногории на побережье острова Луштица, привел к экстренной эвакуации около 300 местных жителей. Подробности 17 июля сообщает ежедневная сербская газета Blic.

Пожар начался в населенном пункте Понте Весла около 04:00. Первоначально под угрозой оказались жизни сорока человек, в том числе около десяти граждан Сербии, включая четырехмесячного ребенка.

Огонь начал быстро распространяться по территории. В настоящий момент пожарные борются с двумя очагами возгорания, локализовать которые не удалось до сих пор, сообщает издание. Спасательные команды эвакуировали из пожароопасной зоны около трех сотен человек.

По словам очевидцев, ситуация на месте событий крайне серьезная. Некоторые жители, спасаясь от надвигающегося огня, были вынуждены прыгать в море, где в течение часа ожидали прибытия катеров службы спасения.

Несмотря на опасность ситуации около 20 местных жителей отказываются покидать свои дома.