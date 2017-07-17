«В тюрьме пожизненно»: оглашён приговор убийце курганской семьи

Курган, , 12:25 — REGNUM Убийца семьи крупного чиновника Зауралья получил пожизненный срок. Он обвинен по четырем статьям Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по Курганской области.

Напомним, расстрелянная семья начальника отдела страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Курганской области Олега Евсеева была обнаружена 16 ноября 2016 года в своем частном доме коттеджного поселка «Европейский» в деревне Лукино Кетовского района. Вместе с главой семейства погибли его супруга-переводчик и дочь-студентка.

Следствием и судом установлено, что вечером 15 ноября, в отсутствие хозяев 26-летний разнорабочий Сохибжон Мамасолиев незаконно проник в дом Евсеевых. Взломал металлический ящик, достал охотничье ружьё и, дождавшись потерпевших, расстрелял всю семью. Ранее Сохибжон Мамасолиев работал в доме Евсеевых — столярничал, выполнял строительные работы. Причина убийства, по словам обвиненного, — конфликт на почве личных неприязненных отношений между хозяином дома и Мамасолиевым. С места преступления Мамасолиев похитил принадлежащие потерпевшим телефоны, ружье и патроны к нему, а также 50 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания гражданин Сохибжон Мамасолиев отказался от услуг адвоката и заявил о том, что состоит в запрещенной на территории Российской Федерации террористической группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что все заседания суда над Мамасолиевым переводились на узбекский язык, и обвинение убийце семьи Евсеевых зачитывалось на его родном языке. Сохибжона Мамасолиева приговорили к пожизненному заключению. Обвиненный сказал на суде, что приговор ему понятен. Об обжаловании приговора заявлений со стороны защиты пока не прозвучало.

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