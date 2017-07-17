34 солдата с перевернувшегося в Камеруне корабля по-прежнему не найдены

Яунде, , 12:10 — REGNUM

По меньшей мере 30 человек пропали без вести в результате крушения корабля, принадлежащего элитному военному подразделению Камеруна, произошедшего 16 июля у побережья страны, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от управления делами президента страны. В нем указывалось, что инцидент произошел с лодкой «Бригады оперативного реагирования», проводящей операции против «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На борту корабля, затонувшего поблизости от селения Бедунша, находились 37 человек. Из них трое были спасены. Судьба оставшихся 34 пока неизвестна.

На данный момент причина произошедшего не установлена, выдвигаются версии о том, что причиной инцидента стали сложные погодные условия. Начато расследование.

Напомним, вооруженные силы Камеруна ведут активную борьбу с радикальной группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от рук боевиков которой в регионе озера Чад погибли более 20 тыс. человек, более 2,7 млн были вынуждены стать беженцами.

Боевики группировки регулярно совершают теракты против Камеруна. В частности, в июне двое детей привели в действие взрывное устройство, в результате чего было убито по меньшей мере девять человек.