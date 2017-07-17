Один из подозреваемых в убийстве туриста в Абхазии признал вину

Гагра, , 12:02 — REGNUM Один из задержанных по делу об убийстве туриста из России в Абхазии признал свою вину, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Подозреваемый активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. На основании его показаний были установлены местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства.

Следствие по делу об убийстве российского туриста продолжается.

Правоохранители Абхазии задержали двух подозреваемых — два брата 1987 и 1988 годов рождения проживали в селе Абгархук (Гудаутский район). Их имена Адгур и Даур Джинджолия.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на туристов из РФ было совершено в Абхазии 11 июля 2017 года. ЧП произошло в селе Приморское (Гудаутский район).

Двое мужчин, вооруженные холодным и огнестрельным оружием, напали на семью из 4-х человек и захватили женщину с двумя детьми, а также еще одну семейную пару с двумя детьми. В результате инцидента погиб один из туристов.

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