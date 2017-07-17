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ООН: За 8 лет в Афганистане погибли 26,5 тыс. мирных жителей

Происшествия

С января по июнь 2017 года в результате боев и терактов были убиты 1662 человек

ООН: За 8 лет в Афганистане погибли 26,5 тыс. мирных жителей
Афганистан. Девочка

Кабул, 17 июля 2017, 12:02 — REGNUM  Число жертв среди мирного населения в Афганистане достигло нового максимума: с января по июнь 2017 года в результате боев и терактов были убиты 1662 человек, 3581 человек были ранены, пишет Der Focus.

Об этом 17 июля сообщили сотрудники Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Отмечается, что 40% всех жертв погибли в результате терактов, ответственность за совершение которых взяли на себя террористические организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Среди погибших насчитывается 174 женщин и 436 детей. Особо опасной территорией считается столица Афганистана Кабул и ее окраины.

В результате последнего крупного теракта в Кабуле 31 мая погибли 150 человек, среди них 92 мирных жителя.

По данным МООНСА, с начала 2009 года по настоящее время в Афганистане погибли 26,5 тыс. мирных жителей и около 50 тыс. получили ранения.

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