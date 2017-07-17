Глава УК в Удмуртии подозревается в мошенничестве на 19 млн рублей

Ижевск, , 11:32 — REGNUM В Удмуртии задержан житель Увинского района, подозреваемый по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

По версии следствия, являясь единственным учредителем управляющей компании мужчина в течение нескольких лет перечислял часть средств, полученных от населения за тепловую энергию, горячую воду, отпуск воды и прием сточных вод, на расчетные счета подконтрольной ему строительной организации под видом договоров займа.

В результате ресурсоснабжающая организация поучила ущерб на сумму более 19 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. «За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — подчеркнули в МВД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова ежегодно Генеральная прокуратура выявляет и пресекает около 300 тыс. нарушений в деятельности управляющих компаний.

В 2015 году ущерб только от выявленных 2,5 тыс. преступлений, связанных с неправомерным использованием ресурсов, составил более 6,5 млрд рублей. В основном это хищения, нецелевая растрата средств, оказание несоответствующих услуг.