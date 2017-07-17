Бывшего премьер-министра Дагестана обвиняют в хищении 20 млн рублей

Махачкала, , 11:28 — REGNUM В Дагестане направлено в суд уголовное дело, фигурантом которого является бывший заместитель председателя правительства республики Магомед Абдулаев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, из-за которого бюджету был причинен ущерб в размере 20 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, Абдулаев, оставив пост вице-премьера, в феврале 2013 года был назначен исполняющим обязанности ректора Дагестанского государственного педагогического университета. В декабре 2013 года он подписал расходно-кассовые ордера на выдачу двоим проректорам наличными денежные средства в общей сумме более 23 млн рублей.

При этом с одним из получателей средств не был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Денежные средства предназначались для выплаты студентам в качестве единовременной материальной помощи.

По факту из этой суммы достались студентам всего около трех миллионов рублей, остальные 20 млн рублей были похищены.

«В результате противоправных действий исполняющим обязанности ректора вуза более 1300 студентам и вузу причинен значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении СКР, отметив, что при расследовании уголовного дела было допрошено около 120 свидетелей, признаны потерпевшими более 1350 человек. Объем уголовного дела составил 85 томов, обвинительное заключение более 530 листов.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу бывшего вице-премьера подписано прокурором и будет направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье предусматривает десять лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, деятельность бывшего премьер-министра Дагестана Магомеда Абдулаева на посту исполняющего обязанности ректора и раньше попадала в поле зрения прокуратуры. В ноябре 2013 года были установлены факты мошенничества в особо крупном размере, в которых был заподозрен Абдулаев.

На основании приказов, подписанных им, в вуз были зачислены более 30 абитуриентов, набравших по ЕГЭ баллы, ниже установленных ученым советом ДГПУ. Еще шесть абитуриентов с непроходными баллами были зачислены в филиалы вуза в Дербенте и 25 человек — в Хасавюрте.

Прокуратура направила материалы проверки о причинении имущественного ущерба абитуриентам на сумму более 1,3 млн рублей в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании Магомеда Абдулаева.

Напомним, Абдулаев занимал пост вице-премьера Дагестана с 2010 по 2013 годы.