В Саратове терапевта подозревают в сбыте психотропных таблеток

Саратов, , 11:24 — REGNUM В Волжском районе Саратова в квартире пенсионерки, действующей в сговоре вместе с врачом-терапевтом одной из городской поликлиник, в ходе обыска обнаружены и изъяты для проследующего сбыта таблетки, являющиеся сильнодействующим психотропным веществом. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД региона, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

«Обыск был проведен у 61-летней жительницы Саратова, проживающей в квартире на улице Кузнечной, — пояснили в ведомстве. — Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 28 таблеток белого цвета, являющихся, согласно справке экспертно-криминалистического центра, смесью сильнодействующих веществ массой 13,96 грамма. Таблетки пенсионерка приготовила для последующего незаконного сбыта. Выяснилось, что она действовала в составе группы лиц по предварительному сговору с 53-летней женщиной, работающей врачом-терапевтом в городской поликлинике».

По информации ведомства, обе женщины задержаны 12 июля, они ранее не судимые. С них взята подписка о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 12 июля, в ходе операции «Мак — 2017» полиция установила, что около 21.00 возле дома № 28 по улице Радищева 62-летняя пенсионерка, действуя в сговоре с врачом-терапевтом, передала 34-летнему мужчине 4,97 грамма смеси, содержащей сильнодействующее психотропное вещество.