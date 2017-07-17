Самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Симферополя

Симферополь, , 10:48 — REGNUM В воскресенье, 16 июля, в аэропорту Симферополя самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся со стаей птиц. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Данных о пострадавших среди экипажа и пассажиров нет, — говорится в сообщении. — В результате авиапроисшествия воздушное судно получило повреждения».

Отмечается, что у самолета оказался поврежден носовой обтекатель. В результате рейс в Екатеринбург был задержан почти на 12 часов.

«Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута», — отмечает пресс-служба «Уральских авиалиний».

В компании надеются решить проблемы со сбоем в графике полетов воздушных судов к середине дня понедельника, 17 июля.

Читайте развитие сюжета: Аэропорт Симферополя: столкновения самолёта с птицами не было