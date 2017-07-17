ФСБ депортировало из Малайзии жителя Чувашии

Чебоксары, , 10:19 — REGNUM Из Малайзии на территорию РФ депортирован 31-летний житель Чебоксар, который на родине стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в совершении трех эпизодов мошенничества в сфере кредитования, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии. Мужчина депортирован По запросу российской стороны .

По версии следствия, в 2012—2013 годах 31-летний житель Чувашии вовлёк своего старшего брата в преступную деятельность с целью хищения средств коммерческих кредитных организаций, предоставляя заведомо ложные и недостоверные сведения. Следствие считает, что злоумышленникам удалось похитить в общей сложности более 4,4 млн рублей, принадлежащих банковским учреждениям с государственным участием.

В апреле 2014 года следственным отделом УФСБ России по Чувашской Республике в отношении одного из братьев было возбуждено уголовное дело по ст. 176 УК (незаконное получение кредита). Впоследствии деяния переквалифицированы на мошенничество в сфере кредитования. Уголовное дело в отношении старшего брата было выделено в отдельное производство. 8 апреля 2015 года Ленинским районным судом Чебоксар он был признан виновным и ему назначили 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В ходе следствия установлена причастность к противоправной деятельности его младшего брата, который на тот момент находился за пределами РФ. Его объявили в международный розыск, следствие по уголовному делу приостановлено. В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В 2017 году установлено место его нахождения — на территории одного из государств Юго-Восточной Азии. По запросу российской стороны разыскиваемый был задержан правоохранительными органами Малайзии и 15 июля 2017 года доставлен в Чебоксары сотрудниками ФСБ. В этот же день ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество)», — говорят в УФСБ.

УФСБ отмечает, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и на момент совершения преступлений в 2012—2013 годах имел неснятую и непогашенную судимость.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в международный розыск был объявлен бывший руководитель федерального казенного учреждения Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов, который признан виновным в мошенничестве и получил 4 года колонии общего режима. Решение суда вступило в силу в 2015 году, однако осуждённый на оглашение приговора не явился: экс-руководитель подался в бега и объявлен в международный розыск. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде.

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