МВД разобралось с чувашским сотрудником, подозреваемым в гибели двух мужчин

Чебоксары, , 10:00 — REGNUM В Чувашии продолжается расследование уголовного дела по факту аварии, в которой погибли два пешехода. Фигурантом дела стал 27-летний сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский», который был за рулём иномарки. По итогам служебной проверки он уволен из органов внутренних дел, также освобождён от должности начальник межмуниципального отдела, сообщил ИА REGNUM начальник пресс-службы МВД по Чувашии Олег Ашнин.

Авария произошла 14 июля 2017 года в Яльчикском районе. По данным регионального СУСК, подозреваемый, находясь за рулем «Шкоды Октавиа», сбил двух мужчин, которые скончались на месте происшествия. Известно, что пострадавшим было 35 лет и 54 года, они проживали в одной из деревень Яльчикского района.

«Сотрудник полиции ехал без учёта дорожных и метеорологических условий со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства», — сказал старший помощник руководителя следственного управления СУСК Олег Дмитриев.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На момент ДТП он не был при исполнении служебных обязанностей. По результатам проведенного медицинского освидетельствования состояние опьянения у подозреваемого не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня, 17 июля, МВД по Чувашии распространило сообщение о том, что по результатам служебной проверки по факту ДТП министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин подписал приказ об увольнении подозреваемого из органов внутренних дел «за грубое нарушение служебной дисциплины».

«Также освобожден от занимаемой должности начальник межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский», в котором проходил службу указанный сотрудник. Кроме того, руководители подразделений по работе с личным составом МВД республики и межмуниципального отдела привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Руководство МВД по Чувашии выражает соболезнования близким и родственникампогибших», — сказал Олег Ашинин.

Отметим, ранее в столице Чувашии было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего оперуполномоченного. Следствие считает, что он забрал похищенные мобильные телефоны. До этого было направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского, который, по данным следствия, вынудил директора частной охранной организации фиктивно трудоустроить одного из жителей Новочебоксарска, а полученную зарплату отдавал женщине, которая незаконно оказывала ему содействие при ведении делопроизводства. В марте в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении инспектора дорожно-патрульной службы МВД по Чувашии, которого подозревают в сбыте полиса ОСАГО и бланка водительского удостоверения.

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