В Китае преступник напал с ножом на прохожих: двое убиты, девять ранены

Шэньчжэнь, Китай, , 09:53 — REGNUM Мужчина зарезал ножом двух человек и ранил еще девятерых в ночь с 16 на 17 июля в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая, передает агентство «Синьхуа».

Тридцатилетний подозреваемый по фамилии Цзян напал с кухонным ножом в торговом центре Walmart в районе Баоань города Шэньчжэнь около 9 часов утра местному времени.

Нападавший был незамедлительно задержан, а раненые — доставлены в госпиталь.

Полиция проводит расследование случившегося, подробности о мотивах причинах преступления пока не известны.

Стоит отметить, что нападения с ножом на улицах Китая является достаточно распространенным преступлением. Зачастую это является почерком радикальных исламистов, совершающих таким образом акции устрашения. В последнее время схожим образом действуют исламские террористы в Европе.

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