Дело мэра Южно-Курильска о превышении полномочий направлено в суд

Южно-Сахалинск, , 10:05 — REGNUM Мэр Южно-Курильска Василий Соломко предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Следователи подозревают, что в результате незаконных действий Соломко миллионы бюджетных рублей, отпущенные на строительство жилых домов, ушли не по назначению, а жилье так и не было построено, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Основываясь на материалах проверки ФСБ, следствие пришло к выводу, что мэр Южно-Курильска заключил договор на приобретение квартир для горожан, живущих в неприемлемых условиях с некой фирмой «Бигсан». Сумма контракта превысила 454 млн рублей.

По условиям муниципального контракта, покупатель, в лице мэра города, обязан был перечислить продавцу 30% от суммы сделки после окончания первого этапа строительства. Жители Южно-Курильска уже готовились к новосельям.

Однако позже Василий Соломко неожиданно заключил с компанией «Бигсан» дополнительное соглашение, согласно которому деньги можно было перечислить просто так — не дожидаясь начала строительных работ.

Итогом такой, мягко говоря, неожиданной «доброты» южно-курильского мэра стало перечисление на счет компании «Бигсан» 171 млн рублей, что нанесло существенный ущерб областному и муниципальному бюджету.

Строительство домов так и не началось

Соломко также предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, в частности — бронебойно-зажигательных патронов, предназначенных для стрельбы в боевом нарезном ручном стрелковом оружии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Олег Кожемяко в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что стоимость жилья на Курилах не должна превышать 60 — 65 тыс. рублей. Между тем, даже если посчитать стоимость одного кв. метра «нерожденных» южно-курильских домов, то получается куда выше — почти 88 тыс. рублей за квадратный метр. Во 2 квартале 2017 года Сахалинская область стала единственным регионом в ДФО, где жилье не дешевело, а дорожало: с 95 тыс. рублей за кв. метр цена выросла до 95, 4 тыс. рублей.