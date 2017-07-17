В Екатеринбурге на озере Шарташ перевернулась лодка с четырьмя людьми

Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM В Екатеринбурге на озере Шарташ перевернулась лодка, в которой находилось четыре человека. Все они были спасены мужчиной, который рыбачил неподалёку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Инцидент произошёл 16 июля. Двое молодых людей и две девушки опрокинулись в лодке на озере в 200 метрах от береговой линии. На подмогу им поспешил рыбачивший в своей лодке мужчина. Все пострадавшие держались за лодку рыбака, который стал грести к берегу. Вскоре на место не прибыли вызванные мужчиной спасатели.

По предварительной информации все молодые люди были пьяны и на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области на озере «Максим» в 100 метрах от берега 2 июля перевернулась лодка, в результате чего погибло семь человек: трое взрослых и четверо детей. Среди погибших те, кто бросился на помощь к тонувшим. В итоге четверым удалось спастись.

На данный момент установлены причины несчастного случая. Помимо перегруза лодки решающим фактором стало то, что дети перешли на корму лодки, которая стала набирать воду. Также отдыхающие не имели спасательных жилетов, которые могли спасти жизнь во время ЧП.