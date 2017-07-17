На Урале по факту гибели рабочего под плитой возбуждено уголовное дело

Екатеринбург, , 08:09 — REGNUM В Екатеринбурге по факту гибели рабочего на одном из предприятий возбуждено уголовное дело, по подозрению в нарушении условий охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи изучают документацию предприятия, допрашивают свидетелей, а тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Екатеринбурге 13 июля на производственной площадке, которую арендовало ООО «Уралкварц». При выполнении разгрузочных работ на одного из рабочих рухнула кварцевая плита, в результате чего сотрудник предприятия скончался от полученных травм. По данному факту была организована доследственная проверка, по итогам которой было возбуждено уголовное дело.

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