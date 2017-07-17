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На Урале по факту гибели рабочего под плитой возбуждено уголовное дело

Происшествия

Наказание за нарушение условий охраны труда повлекшее смерть по неосторожности предусматривает до четырёх лет лишения свободы

Екатеринбург, 17 июля 2017, 08:09 — REGNUM  В Екатеринбурге по факту гибели рабочего на одном из предприятий возбуждено уголовное дело, по подозрению в нарушении условий охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи изучают документацию предприятия, допрашивают свидетелей, а тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Екатеринбурге 13 июля на производственной площадке, которую арендовало ООО «Уралкварц». При выполнении разгрузочных работ на одного из рабочих рухнула кварцевая плита, в результате чего сотрудник предприятия скончался от полученных травм. По данному факту была организована доследственная проверка, по итогам которой было возбуждено уголовное дело.

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Производственный травматизм и охрана труда