В Сенегале восемь человек погибли в результате драки футбольных фанатов

Дакар, , 07:04 — REGNUM В Сенегале 16 июля в результате драки во время финального матча Кубка Лиги — 2017 между командами US Ouakam и Stade de Mbour погибли восемь человек, передает Die Tagesschau.

Чтобы остановить беспорядки, возникшие на стадионе Дакара между болельщиками обеих команд из-за счета 2:1, полиция применила слезоточивый газ.

Возникла сильная давка, из-за чего одна из стен трибуны рухнула. Погибли, по меньшей мере, восемь человек, ранены более 50, 10 болельщиков находятся в критическом состоянии.

Власти Сенегала осудили поведение футбольных фанатов. В настоящее время сотрудники полиции расследуют инцидент.