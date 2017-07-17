На Камчатке медведи ушли от извергавшегося вулкана Камбальный

Петропавловск-Камчатский, , 06:45 — REGNUM Извержение вулкана Камбальный на Камчатке, произошедшее весной 2017 года, повлияло на жизнь бурых медведей. Они всё-таки ушли от исполина. Это отметили в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM озвучили специалисты регионального агентства по охране животного мира, которые приняли участие в мониторинге численности косолапых на территории южно-камчатского заказника.

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«Было отмечено перераспределение плотности зверей, отчасти это связано с пеплопадом из Камбального вулкана — с южной стороны которого выше 600 метров над уровнем моря в этом году медведей замечено не было», — пояснили специалисты.

Они отметили, что во время проведения учета встретили 192 зверя разного пола и возраста, в том числе и медвежат. Исследования проводились в период интенсивного гона медведей — было отмечено 13 брачных пар.

Согласно визуальным наблюдениями и сделанным расчётам, сегодня в Южно-Камчатском федеральном заказнике обитает 990 медведей. По результатам авиаучётов 2012 года специалисты насчитали 943 особи. Полученные данные позволяют говорить о стабильной численности популяции бурого медведя с тенденцией к постепенному росту.

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Как сообщало ИА REGNUM, Камбальный извергался с 25 марта. Взрывное извержение Камбального, который в современной истории еще не проявлял ни разу такой активности, длилось 20 дней. После мощных пеплопадов его территорию покинули все животные — лисицы, росомахи, утки и даже вороны. Как предполагали специалисты, это было связано с тем, что в ближайших от вулкана водоемах вода отравлена вулканическим пеплом.