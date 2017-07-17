Лесные пожары в Канаде выгнали из своих домов около 37 тысяч человек

Оттава, , 05:45 — REGNUM Сухая ветреная погода продолжает способствовать распространению лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия. Более 36,6 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы возгорания, сообщает 16 июля CBC.

Более недели канадским пожарным не удается ликвидировать многочисленные очаги возгорания на юго-западе страны. Сильные лесные пожары бушуют в провинции Британская Колумбия с 8 июля. По последним данным, более 36,6 тыс. человек эвакуированы из своих домов.

Над тушением огня борются в общей сложности более 2900 пожарных, в том числе 415 из провинции. В настоящее время активными остаются 162 источника возгорания. Всего с 1 апреля лесные пожарами уничтожено более 1300 кв. км территории.

По словам чиновников, к настоящему времени эвакуированы жители 331 домовладения вдоль дорог Road West, Nighthawk и Tyndall Roads. Еще 657 объектов находятся под угрозой эвакуации. Восемь домовладений не удалось спасти от огня.

Причиной пожаров в ряде случаев стали удары молнией. Однако местные власти отмечают многочисленные очаги возгорания, вызванные антропогенной деятельностью. Источником огня при сухой погоде становятся не только брошенный окурок или не потушенный полностью костер, но также и перегревшийся двигатель мотоцикла, а также промышленная деятельность человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 14 тыс. человек