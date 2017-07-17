На Камчатке природный пожар уничтожил 2,1 тыс. насаждений

Петропавловск-Камчатский, , 05:44 — REGNUM На Камчатке пожарные службы отчитались о полной ликвидации крупного природного пожара, который бушевал на севере региона всего в 42 км от села Тигиль. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Охране лесов», огнем пройдет 2100 га насаждений.

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Возгорание было обнаружено 11 июля и специалисты сразу приступили к тушению. Ликвидировать пожар удалось только 17 июля, то есть на борьбу со стихией ушла почти неделя.

«Пожар тушили 26 человек. Был задействован вертолет с водосливным устройством», — пояснили собеседники агентства, отметив, что угрозы для жителей Тигиля не было.

Как сообщало ИА REGNUM, это один из самых крупных природных пожаров в регионе за текущий противопожарный сезон-2017, который стартовал 1 мая. По словам специалистов, основной причиной возгораний в лесах является человеческий фактор.

Напомним, что из-за большого количества тундровых пожаров в 2016 году в регионе значительно сократилась кормовая база для оленей, что привело к дефициту мяса из-за стремления предприятий сохранить стадо.