Приморский край — самый преступный регион Дальнего Востока

Владивосток, , 05:36 — REGNUM В Приморском крае с января по май 2017 года было зарегистрировано свыше 18,4 преступлений, что составляет 31% от числа всех преступлений на Дальнем Востоке. В регионе стали чаще привлекать за взяточничество, накропреступления и преступления экономической направленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель прокуратуры Приморского края Елена Телегина.

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Всего на Дальнем Востоке за первые шесть месяцев 2017 года зарегистрировали почти 58,9 тыс. преступлений, из которых 18,4 тыс. преступлений или 31% приходятся на Приморский край. В Хабаровском крае — 12,7 тыс. преступлений, Амурская область — 9,4 тыс., Якутия — 6 тыс., Сахалинская область — 5,8 тыс. преступлений.

В целом по сравнению с аналогичным периодом 2016 года число преступлений в Приморье снизилось на 14%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось до 4,1 тыс. человек или на 10%, умышленное причинение тяжкого вреда с летальным исходом — до 71 или на 13%.

Число коррупционных преступлений снизилось с 266 до 162 или на 28%. Вместе с тем регистрация преступлений о взяточничестве выросла на 8%, посредничество во взяточничестве — на 120%. На 21% — рост преступлений экономической направленности в лесодобывающей сфере. Регистрация наркопреступлений выросла на 10%.

«Имеются позитивные тенденции в борьбе с преступностью в Приморском крае. Однако по сравнению с другими российскими регионами, численность населения которых близка к численности населения в Приморье, уровень преступности по-прежнему является самым высоким — 957 преступлений на 100 тыс. человек», — заключили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока находятся на нижних строчках национального рейтинга роста преступности. В число лидеров по росту преступности в 2016 году попали Еврейская АО, Приамурье и Сахалин. В ЕАО на 1 тыс. жителей пришлось 20,9 совершённых преступлений, в Амурской области — 23,3, на Сахалине и Курилах — 25,1.

Магаданская область — 20,5, Приморский край — 20,4, Хабаровский край — 20,3, Камчатка — 18,6, Чукотка — 16,1 Якутия — 12,9.