Понедельник, 17 Июля 2017 года
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Десятки военных Камеруна пропали без вести после крушения судна ВМФ страны

Происшествия

В том числе один полковник

Яунде, 17 июля 2017, 05:15 — REGNUM  Военное судно Камеруна, на борту которого находились несколько десятков военнослужащих элитных войск оперативного вторжения, перевернулось у юго-западного побережья страны. Об этом 16 июля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на анонимный источник в структурах безопасности страны.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, 16 июля, между городами Лимбе и Бакасси.

«На борту находились десятки войск, в том числе полковник», — передает источник.

В районе происшествия началась поисковая операция. По последним данным, из воды было извлечено тело, по крайней мере, одного погибшего.

Помимо военнослужащих, на борту потерпевшего крушения корабля находилось оборудования для восстановления военной базы на полуострове Бакасси.

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