Пострадавшим от паводка жителям севера Камчатки помогут деньгами

Петропавловск-Камчатский, , 05:06 — REGNUM Затоплены подвальные помещения в некоторых домах, фундаменты, повреждено ограждение интерната — паводковая ситуация в селе Ачайваям на севере Камчатки стабилизировалась. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, большая вода, неожиданно пришедшая 14 июля, ушла на следующий день.

Читайте также: Село на севере Камчатки пострадало от паводка

Паводок случился из-за интенсивных осадков, которые шли в течение трёх дней. Помимо этого, вода спускалась с хребтов. В совокупности всё и привело к тому, что уровень воды на реке Апука резко стал подниматься — в течение шести часов он поднялся буквально на полтора метра. 15 июля он остановился и так же резко начал снижаться.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин, который побывал в пострадавшем населенном пункте, обещал жителям материальную помощь.

«Может быть, там нет глобальных каких-то проблем, но, безусловно, ремонтом заниматься нужно. В некоторых домах вода стоит в подполе. Важно восстановить все системы жизнеобеспечения. Мы договорились, что в течение 10 ближайших дней специальная комиссия оценит нанесённый ущерб и жилищному фонду, и социальным объектам. Самая главная задача — в оставшиеся полтора месяца справиться с этой проблемой и подготовить село к прохождению осенне-зимнего периода», — сказал глава региона.

Читайте также: На Камчатке готовятся к паводку: повышается уровень воды в двух реках

Как сообщало ИА REGNUM, подтопленными оказались территории нескольких домов, а также интерната, который сейчас закрыт на каникулы. Кроме того, в селе отключили свет — чтобы сберечь оборудование коммунальных объектов, при подъёме уровня воды сотрудники энергоузла обесточили дизельную электростанцию и приостановили работу водозабора.

14 июля в населённый пункт на вертолёте Ми-8 прибыли спасатели, пожарные и бригада энергетиков. В село были доставлены 2 дизельные электростанции и питьевая вода. Был организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. Специалисты приступили к восстановлению подачи электроэнергии. Сейчас свет уже есть.

В настоящее время введено лишь временное ограничение на подачу холодной воды на соцобъекты. ХВС в образовательном учреждении будет восстановлено после проверки качества воды. Необходимые пробы уже направлены в лабораторию Петропавловска-Камчатского.

Жителям села, чьё имущество пострадало при паводке, будет оказана материальная помощь.