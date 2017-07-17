Двое погибших и 15 раненых – Lada врезалась в автобус на Ставрополье

Ставрополь, , 04:53 — REGNUM Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» врезался в рейсовый автобус в Ставропольском края. В результате аварии погибли двое и ранены около 15 человек, сообщает 17 июля телеканал НТВ.

Как стало известно, ДТП произошло около 00:30 на 251-м км трассы «Минеральные воды — Кочубей» Р263 в районе села Нины Советского района.

Водитель «десятки» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Neoplan, выполнявшим рейс сообщением «Кизляр — Пятигорск».

В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте, кроме того, скончался один из пассажиров автобуса. Еще 15 пострадавших с ранениями различной степени тяжести были доставлены в местные больницы.

Сообщается, что в салоне автобуса находились 29 человек, включая двух водителей. В автомобиле «ВАЗ-2110» пассажиров не было.

На места аварии работают эксперты. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.