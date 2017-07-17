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Жертвами внезапного наводнения в Аризоне стали девять человек

Происшествия

Продолжаются поиски пропавшего 13-летнего мальчика

Финикс , США, 17 июля 2017, 01:59 — REGNUM  

Обрушившиеся на юго-запад США сильные ливни вызвали внезапное наводнение в штате Аризона, жертвами которого стали по меньшей мере девять человек. Об этом 16 июля сообщает AZFamily со ссылкой на заявления местной полиции.

Согласно заявлению офиса полиции округа Гила, в субботу, 15 июля на реке Верде в Аризоне находилась большая группа купающихся. Около 14 человек были атакованы внезапно нахлынувшим наводнением.

В результате поисково-спасательной операции удалось найти тела девяти погибших, в том числе двух детей. Еще четыре человека были спасены в течение дня воскресенья, 16 июля. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницы.

Поисково-спасательная операция на вышедшей из берегов реке продолжаются. Спасатели ищут пропавшего без вести 13-летнего мальчика.

Согласно сообщениям синоптиков, так называемые муссонные грозы продлятся в регионе как минимум до конца выходных, что может спровоцировать наводнения в юго-восточной части штата.

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