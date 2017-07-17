Ребенок с Сахалина, ранее не прошедший погранконтроль, улетел в Японию

Южно-Сахалинск, , 02:34 — REGNUM 9-летний житель сахалинского Макарова, награжденный поощрительной поездкой в Японию за успехи в учебе и не выпущенный пограничниками из страны, все же улетел. Это стало возможным благодаря помощи губернатора Сахалина Олега Кожемяко и благотворителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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15 июня мальчик улетел в страну Восходящего Солнца индивидуально, с сопровождающим.

Сахалинская авиакомпания «Аврора» подарила ребенку и его сопровождающему бесплатные билеты в Японию. А досуг и развлечения взяли на себя губернатор региона и министерство социальной защиты Сахалина, — сообщило ИА Сахалин. Инфо.

«Мы не в первый раз отправляем детей в Японию. Но такое произошло впервые! Хотя не раз бывали случаи, когда в одну доверенность были вписаны двое детей», — сказала министр социальной защиты Сахалина Елена Касьянова.

История вызвала большой резонанс, причем, не только на Сахалине. В ситуацию вмешался губернатор региона Олег Кожемяко.

Однако, несмотря на то, что история закончилась хорошо, возмущение общественности в островном регионе не утихает. В социальных сетях сахалинские юристы и нотариусы утверждают, что пограничники не знают законов Российской Федерации:

«Буквально вчера мы с коллегами обсуждали очередной случай, когда сахалинские пограничники не выпустили из страны семью, в которой два ребенка были вписаны в одну доверенность. А вечером узнаю о новом таком случае! Мы, нотариусы, в шоке от того, что, оказывается, пограничники совсем не знают законов. В законе не прописано, что на каждого ребенка нужна отдельная доверенность. Представьте: один документ стоит 1600 рублей. А если в семье 5 детей?! На каждого доверенность оформлять?! Это глупость и вольная трактовка закона пограничниками! Сколько лет все летали и все было нормально. А в этом сезоне — один случай за другим. А ведь люди не только в отпуск не могут улететь, но и на лечение. Сегодня мы оперативно собираем совещание Сахалинской нотариальной палаты, запросили информацию у федералов, будем все это обсуждать. Потому что это просто безобразие!», — написала сахалинский нотариус Любовь Березовская.

Аналогичного мнения придерживаются и юристы.

«Это выдумки, что на каждого ребенка нужна отдельная доверенность. Если доверенность, по мнению пограничников, была оформлена неправильно, то почему по ней улетела в Японию сестренка мальчика? Я считаю, что здесь налицо злоупотребление должностными полномочиями. Семья мальчика должна обратиться в суд и требовать возмещения материального и морального вреда. Я готов бесплатно представлять в суде интересы этого ребенка и его семьи», — заявил адвокат из Южно-Сахалинска Иван Шокарев.

Сахалинские журналисты направили запрос начальнику погрануправления генерал-лейтенанту Сергею Кудряшову. Ответ главного пограничника региона ясности не внес: военные настаивают на том, что каждый ребенок должен иметь при себе индивидуальную доверенность. При этом не объясняют, почему тогда по доверенности, в которую были вписаны двое детей, улетела сестра мальчика.

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Между тем, в сахалинских социальных сетях бушует народное возмущение не только по поводу данного конкретного случая, а в связи с плохой работой пограничников в международном аэропорту вообще:

«Приятные впечатления от заграничной поездки, хорошего сервиса и улыбок мгновенно забываются в кабинках пограничного контроля родного острова. Работа пункта пропуска организована ужасно. Медленно, большие очереди, недовольные лица пограничников. Это единственный аэропорт, где не желают доброго пути и не здороваются. Конечно, пункт пропуска в аэропорту — это не так интересно, как контроль за рыболовецкими судами!», — написали в своих комментариях жители Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничники в аэропорту Южно-Сахалинска придрались к тому, что 9-летний мальчик и его сестра были внесены в одну доверенность на выезд из России. Убедить пограничников в том, что они поступают неправильно, пытались все, включая сотрудников министерства социальной защиты населения области. Но пограничники упёрлись: «Нет». В результате малыш чуть не лишился поощрительной поездки, к которой готовился целый год.

В России все чаще звучать призывы навести порядок в законах, регламентирующих запрет на выезд из страны. В частности, речь идет и о моряках торгового флота, которые, будучи обманутыми судовладельцами, не получив заработную плату за много месяцев и накопив долги, лишаются права выезда из страны. Между тем, выезд из страны напрямую связан с осуществлением ими трудовой деятельности.

Часто границу россиянам «закрывают» вообще по ошибке. 17-летняя жительница Советской Гавани едва не лишилась поездки на учебу в иностранный вуз. Арбитражный суд вынес решение в отношении полной тезки девочки — бизнес-вумен с многомиллионными долгами. Но в базу приставов внесли несовершеннолетнего ребенка, который в принципе не мог накопить никаких долгов.