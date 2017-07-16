Более 40 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

Москва, , 23:40 — REGNUM В московских аэропортах задержаны более 40 рейсов. Такие сведения следуют из данных интернет-сервиса «Яндекс.Расписание» за сегодня, 16 июля.

Так, по состоянию на 23:30 мск в Домодедово задержано 25 рейсов, в Шереметьево — 23 авиарейса.

О задержках или отменах рейсов в аэропортах «Внуково» и «Жуковский» не сообщается.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе на 16 июля «желтый» уровень погодной опасности.

Желтый уровень обозначает, что погода в регионе представляет собой потенциальную опасность.

Читайте также: В Москве и области на 16 июля объявлен желтый уровень погодной опасности

Читайте также: В московских аэропортах отменены и задержаны более 50 рейсов