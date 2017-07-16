Внедорожник без водителя задавил женщину в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 16 июля 2017, 23:23 — REGNUM В Ростовской области внедорожник без водителя задавил загоравшую на пляже 39-летнюю женщину. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Ростовской области.
ЧП произошло 15 июля на берегу реки Северский Донец в хуторе Апаринский.
«64-летний житель Ростовской области (…) припарковал свой автомобиль «УАЗ-Патриот» без использования стояночного тормоза, — говорится в сообщении. — В результате автомобиль самопроизвольно покатился, совершив наезда на женщину».
Отмечается, что женщина, получившая серьезные трамы, скончалась на месте происшествия.
По данному факту проводится доследственная проверка.