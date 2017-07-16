Воскресенье, 16 Июля 2017 года
22:24:31 МСК

Boeing-737 задел хвостом ВПП при посадке во «Внуково»

Происшествия

Другие подробности пока неизвестны

Москва, 16 июля 2017, 22:11 — REGNUM  Пассажирский самолет Boeing-737, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Москву, задел хвостом взлетно-посадочную полосу (ВПП) при посадке в аэропорту «Внуково». Об этом сообщают в воскресенье, 16 июля, Вести.Ru.

«Boeing-737, заходя на посадку в аэропорту Внуково, задел хвостом ВПП, но приземлился благополучно», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа воздушного судна нет.

Официальной информации о случившемся в аэропорту «Внуково» пока нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия