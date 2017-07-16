Названа причина смерти актера Толоконникова

Москва, , 20:26 — REGNUM Актер Владимир Толоконников скончался в Москве от остановки сердца. Об этом сообщила РБК агент актера, директор актерского агентства «Маяк» Рита Ленских.

«Владимир Алексеевич ушел вчера вечером (15 июля), это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену, — рассказала она. — Вероятной причиной смерти названа остановка сердца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заслуженный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии РФ Владимир Толоконников скончался в Москве 15 июля 2017 г. Хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

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