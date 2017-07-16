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Легкомоторный самолет рухнул в озеро Байкал

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 16 июля, возле острова Ольхон

Легкомоторный самолет рухнул в озеро Байкал
Иллюстрация: Pixabay.com
Легкомоторный самолёт

Иркутск, 16 июля 2017, 20:17 — REGNUM  Легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека, рухнул в озеро Байкал в Иркутской области. Об этом сообщают Вести.Ru.

ЧП произошло в воскресенье, 16 июля, возле острова Ольхон.

«Спасатели помогли пострадавшим выбраться из воды, — говорится в сообщении. — Двоих доставили в больницу, а остальные сбежали от врачей».

По предварительным данным, экипаж воздушного судна не имел разрешения на полет над Байкалом.

В настоящее время выясняются подробности ЧП.

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Авиапроисшествия