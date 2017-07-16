После массового отравления детей в Кабардино-Балкарии закрыли лагерь

Нальчик, , 19:38 — REGNUM Массовое отравление детей произошло в летнем лагере отдыха «Казачок» в Кабардино-Балкарии. Девять детей были госпитализированы с признаками отравления 14 июля.

Позже в больницу были доставлены еще пятеро воспитанников лагеря с жалобами на тошноту и рвоту после приема пищи. Предварительный диагноз, по данным Минздрава региона — пищевая интоксикация. По данным ведомства, состояние детей удалось стабилизировать уже к утру 15 июля. В настоящее время проводятся реабилитационные мероприятия.

По факту отравления было возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе СКР по региону. Работа лагеря в станице Котляревская Майского района республики приостановлена. В рамках доследственной проверки были взяты образцы пищи, на экспертизу отправлены плоды, которые ели дети.

Свою проверку проводит и ГЭБиПК отдела МВД по Майскому району. Выясняется, кто поставляет продукты в лагерь. Проверяется также финансово-хозяйственная деятельность детской оздоровительной организации. Ведутся допросы руководства и работников лагеря.

Происшествие в летнем лагере отдыха «Казачок» взял под контроль глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.