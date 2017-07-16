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Неизвестные подорвали грузовик во Львовской области

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля, в городе Стрый

Львов, Украина, 16 июля 2017, 17:36 — REGNUM  Неизвестные с использованием гранаты подорвали грузовой автомобиль МАЗ во Львовской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля, в городе Стрый. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«Автомобиль, принадлежащий одному из предприятий в городе Стрый, был поврежден в результате взрыва гранаты Ф1», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.

Другие подробности пока неизвестны.

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