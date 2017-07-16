Неизвестные подорвали грузовик во Львовской области

Львов, Украина, 16 июля 2017, 17:36 — REGNUM Неизвестные с использованием гранаты подорвали грузовой автомобиль МАЗ во Львовской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции по региону.
Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля, в городе Стрый. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
«Автомобиль, принадлежащий одному из предприятий в городе Стрый, был поврежден в результате взрыва гранаты Ф1», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.
Другие подробности пока неизвестны.