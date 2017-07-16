Гибель горняков в шахтах — на Урале возбуждено два уголовных дела

Североуральск, Свердловская область, , 16:15 — REGNUM В Свердловской области по факту гибели горняков на двух шахтах возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновным грозит до пяти лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном следственном управлении.

Напомним, трагедии произошли 9 и 13 июля. В шахте «Кальинская» погиб машинист, а в шахте «Ново-Кальинская» — проходчик.

Отметим, виновных в смерти людей ещё предстоит найти. Сейчас сотрудники СКР допрашивают свидетелей ЧП и изучают документы. Также идут судебно-медицинские экспертизы. Свои проверки ведут и представители надзорных органов.

В СКР заявляют о намерении выяснить причины и условия, которые способствовали этим трагедиям. Затем предстоит внести представления для недопущения подобных фактов впредь. А между тем отметим, что эти случаи на Североуральском бокситовом руднике далеко не первый. Проводились проверки, вносились представления, принимались меры, но в июле 2017 года здесь вновь погибли люди.

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